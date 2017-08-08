Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля 21:27, сьогодні 316 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Росія готується відкрити нову сторінку світової економіки, яку до неї не відкривав абсолютно ніхто, і повернутися в часи СРСР. Існують Біле, Чорне, Червоне і навіть Жовте море, половина з них омивають територію федерації – утім ,росіянам завжди усього замало, тому й гама кольорів російських морів дещо збільшилась.
Також у випуску:
В Госдумі завелась людина, яка хвилюється за політичну долю Дональда Трампа.
У Верхній Пишмі, що на Уралі, бджоли під хмелем допомагають господарству.
Джерело: 24 Канал
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