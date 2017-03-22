Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.03 – У Росії зрозуміли як повернути собі перемоги. Потрібно придумати свої, особливі види спорту, в які ще ніхто не вміє грати. Здолавши усіх геїв і відстоявши інтереси російського православ'я біля Ісакіївського собору, тепер Віталій Мілонов взявся за масонів.

Також у випуску: День народження в Лаврова, не сумуй а веселись. В Російській Держдумі вирішили врегулювати стосунки роботів та людей. РПЦ проти ляльок.

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