Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля 00:55, сьогодні 44 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21.03 – У Росії зрозуміли як повернути собі перемоги. Потрібно придумати свої, особливі види спорту, в які ще ніхто не вміє грати. Здолавши усіх геїв і відстоявши інтереси російського православ'я біля Ісакіївського собору, тепер Віталій Мілонов взявся за масонів.
Також у випуску:
День народження в Лаврова, не сумуй а веселись.
В Російській Держдумі вирішили врегулювати стосунки роботів та людей.
РПЦ проти ляльок.
Джерело: 24 канал
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