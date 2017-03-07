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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна

Вєсті Кремля 21:49, сьогодні 275 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.03 – Російська церква не змогла обійти стороною "провісницю" мироточивості Наталію Поклонську. Жиріновський вирішив, що Путіну пора забиратися з Кремля і пакувати валізи.

Також у випуску:

Як, коли і кого "бомбив" Пєсков.

Дерев'яна ложка – символ російської збірної.

Теги: Вєсті Кремля РПЦ Володимир Жиріновський Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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