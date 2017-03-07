Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна
Вєсті Кремля 21:49, сьогодні 275 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.03 – Російська церква не змогла обійти стороною "провісницю" мироточивості Наталію Поклонську. Жиріновський вирішив, що Путіну пора забиратися з Кремля і пакувати валізи.
Також у випуску:
Як, коли і кого "бомбив" Пєсков.
Дерев'яна ложка – символ російської збірної.
Джерело: 24 Канал
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