Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 07.03 – Російська церква не змогла обійти стороною "провісницю" мироточивості Наталію Поклонську. Жиріновський вирішив, що Путіну пора забиратися з Кремля і пакувати валізи.

Також у випуску: Як, коли і кого "бомбив" Пєсков. Дерев'яна ложка – символ російської збірної.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter