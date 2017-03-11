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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Вєсті Кремля. РПЦ співпрацює з лепреконами. Місто без геїв

Вєсті Кремля 00:08, сьогодні 72 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.03 – РПЦ придумала як набити власну скарбничку золотом завдяки ірландським лепреконам. Російське місто без геїв гине та животіє.

Також у випуску:

В мережі з'явився досі невідомий архів з фотографіями часів СРСР.

FIFA дала відкоша Віталію Мутко.

Медведєв помстився за скандальне розслідування дуже дивним способом.

Теги: Новини Росії РПЦ Вєсті Кремля Дмитро Медведєв СРСР ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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