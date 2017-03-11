Вєсті Кремля. РПЦ співпрацює з лепреконами. Місто без геїв
Вєсті Кремля 00:08, сьогодні 72 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.03 – РПЦ придумала як набити власну скарбничку золотом завдяки ірландським лепреконам. Російське місто без геїв гине та животіє.
Також у випуску:
В мережі з'явився досі невідомий архів з фотографіями часів СРСР.
FIFA дала відкоша Віталію Мутко.
Медведєв помстився за скандальне розслідування дуже дивним способом.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Розумію лише державну мову в Україні, – поліцейський з Кременчука закохав інтернет9 грудня 2016 , 11:40 248
У київському супермаркеті придумали цинічний спосіб обдурювати покупців16 жовтня 2016 , 20:05 23
Ким були троє морпіхів, що загинули під Маріуполем – їхні історії та фото14 січня , 21:07 74
Вєсті Кремля. Психічна хвороба Путіна. Де проявився лик "Мотороли"24 жовтня 2016 , 20:44
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі26 грудня 2016 , 22:26