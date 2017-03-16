Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.03 – якщо лідер Чечні Рамзан Кадиров зголодніє, то він оголосить тендер на "шашлик-машлик". Росія може залишитися без житла. Її місце в бараку – незаконне.

Також у випуску: Чому і як Кремль та ФСБ контролює КВН. Ремонтами російських доріг займатиметься зубна фея.

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