Вєсті Кремля. Що Путін подарував дітям. Надувна техніка Кремля
Вєсті Кремля 21:58, 7 лютого 327 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля", – Володимир Путін вирішив подарувати дітям найдорожче, що має – самого себе. Російська армія взяла на на озброєння повітря.
Також у випуску:
Гаррі Поттер потрапив під санкції у Новосибірську.
Як у Путіна почалася жага до чужих речей.
Джерело: 24 Канал
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