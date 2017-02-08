Вєсті Кремля. Що Путін подарував дітям. Надувна техніка Кремля

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля", – Володимир Путін вирішив подарувати дітям найдорожче, що має – самого себе. Російська армія взяла на на озброєння повітря.

Також у випуску: Гаррі Поттер потрапив під санкції у Новосибірську. Як у Путіна почалася жага до чужих речей.

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