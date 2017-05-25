Вєсті Кремля. Шоу Усманова. "Херої" Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.05 – у Росії прокинувся справжній "тьхун" – Алішер Усманов, який в змозі віднайти новий "відеоблогінг". Кремлю не вистачає справжніх, епічних і незламних героїв. Але якщо немає сучасних, то їх цілком можна замінити не дуже давніми, проте дуже героїчними.

Також у випуску: Індійська демонічна загроза в Челябінську. Тринькання грошей по-церковному. Помста пернатих: в Росії справдився фільм Хічкока.

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