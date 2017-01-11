Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.01 – Жириновський придумав новий-старий спосіб покарання йому "неугодних" – заслання. Росіяни образили Обаму востаннє.

Також у випуску: Мутко вкотре здивував світ і відправив антидопінгові організації збирати екскременти. Імпортозаміщення в Росії доходить до космічних розмірів абсурдності. Російський губернатор визначив громадянам Росії новий рівень стабільності та добробуту. Усі роботи професійного скульптора, який ліпить свої твори мистецтва з екскрементів.





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