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Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію

Вєсті Кремля 21:18, сьогодні 113 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.01 – Жириновський придумав новий-старий спосіб покарання йому "неугодних" – заслання. Росіяни образили Обаму востаннє.

Також у випуску:

Мутко вкотре здивував світ і відправив антидопінгові організації збирати екскременти.

Імпортозаміщення в Росії доходить до космічних розмірів абсурдності.

Російський губернатор визначив громадянам Росії новий рівень стабільності та добробуту.

Усі роботи професійного скульптора, який ліпить свої твори мистецтва з екскрементів.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Жиріновський гроші
Джерело: 24 Канал
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