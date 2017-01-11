Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля 21:18, сьогодні 113 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.01 – Жириновський придумав новий-старий спосіб покарання йому "неугодних" – заслання. Росіяни образили Обаму востаннє.
Також у випуску:
Мутко вкотре здивував світ і відправив антидопінгові організації збирати екскременти.
Імпортозаміщення в Росії доходить до космічних розмірів абсурдності.
Російський губернатор визначив громадянам Росії новий рівень стабільності та добробуту.
Усі роботи професійного скульптора, який ліпить свої твори мистецтва з екскрементів.
Джерело: 24 Канал
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