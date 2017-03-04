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Вєсті Кремля. Слівкі. Чому "дєнєг нєт". Російський фюрер

Вєсті Кремля 19:51, сьогодні 396 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 березня – за ширмою любителя новітніх гаджетів заховався жадібний злодій, який висмоктав з російських платників податків понад мільярд доларів. Тепер у росіян буде не лише свій Рейхстаг, але й власний фюрер.

Також у випуску:

Хитрі схеми хитрого тандему Путін-Медведєв.

Про кого дбає російська влада.

Грозний Fashion Week.

Швидкі почуття до Росії.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Дмитро Медведєв Володимир Путін Рамзан Кадиров Курйози
Джерело: 24 Канал
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