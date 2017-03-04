Вєсті Кремля. Слівкі. Чому "дєнєг нєт". Російський фюрер
Вєсті Кремля 19:51, сьогодні 396 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 березня – за ширмою любителя новітніх гаджетів заховався жадібний злодій, який висмоктав з російських платників податків понад мільярд доларів. Тепер у росіян буде не лише свій Рейхстаг, але й власний фюрер.
Також у випуску:
Хитрі схеми хитрого тандему Путін-Медведєв.
Про кого дбає російська влада.
Грозний Fashion Week.
Швидкі почуття до Росії.
Джерело: 24 Канал
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