Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля 20:03, сьогодні 179 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 січня – в Центральній клінічній лікарні побудують нове відділення для Путіна та його оточення. Відомий бренд випустив золотий телефон "Православие" за 1,5 мільйона рублів.
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Джерело: 24 Канал
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