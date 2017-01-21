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Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон

Вєсті Кремля 20:03, сьогодні 179 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 січня – в Центральній клінічній лікарні побудують нове відділення для Путіна та його оточення. Відомий бренд випустив золотий телефон "Православие" за 1,5 мільйона рублів.

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Теги: Володимир Путін Політика Вєсті Кремля РПЦ гроші
Джерело: 24 Канал
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