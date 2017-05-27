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Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора

Вєсті Кремля 19:42, сьогодні 37 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27.05 – на що здатен Путін заради своєї мрії. Який російський патріот вирішив накрити відходи російським прапором.

Також у випуску:

Відомий російський олігарх вирішив стати відеоблогером – і не вийшло.

Скільки грошей готові платити російські громадяни за звичайну ложку?

Ще одна передова розробка російських винахідників.

Унікальний сервіс російської школи пропонує зануритись у Середньовіччя.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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