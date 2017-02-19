Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 лютого – в управлінні справами президента Росії оголосили, що готуються вивести на ринок свій бренд. В Росії з'явився новий супергерой.

Також у випуску: Де б міг опинитися Ленін, якби Сталіну вдалося втілити в життя свої задуми. Скандальний Мілонов перейшов від геїв до євреїв. Від чого димиться Росія. Червоні штанці Пєскова.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter