Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля 20:53, 18 лютого 306 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 лютого – в управлінні справами президента Росії оголосили, що готуються вивести на ринок свій бренд. В Росії з'явився новий супергерой.
Також у випуску:
Де б міг опинитися Ленін, якби Сталіну вдалося втілити в життя свої задуми.
Скандальний Мілонов перейшов від геїв до євреїв.
Від чого димиться Росія.
Червоні штанці Пєскова.
Джерело: 24 Канал
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