Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14.10 – цілком ймовірно, що російська влада шукатиме нових способів заманити у Крим зниклих туристів. Для чого російському президенту "колекція" різноманітних собак.

Також у випуску: CNN заразилися чимось неадекватним від Russia Today. Пантеон святих Російської Федерації.

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