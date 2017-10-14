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Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна

Вєсті Кремля 19:25, сьогодні 333 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14.10 – цілком ймовірно, що російська влада шукатиме нових способів заманити у Крим зниклих туристів. Для чого російському президенту "колекція" різноманітних собак.

Також у випуску:

CNN заразилися чимось неадекватним від Russia Today.

Пантеон святих Російської Федерації.

Теги: Вєсті Кремля Російська пропаганда Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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