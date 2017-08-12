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Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника

Вєсті Кремля 19:00, сьогодні 48 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12.08 – після того як російський актор Олексій Панін став відомий зоофілом, його вирішили випустити на телебачення – ведучим у "Пусть говорят". Російський отець-месіонер пішов "по святих місцях" проститутки.

Також у випуску:

Велика риболовля від Путіна.

Скільки росіян знають, що таке байкерський клуб "Ночные волки".

Володимир Путін готується до пенсії.
Антидоларова війна у Росії.

Коричневе море в Сочі – чим багаті, тим і раді.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Венесуела відпочинок Володимир Путін релігія
Джерело: 24 Канал
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