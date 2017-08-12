Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12.08 – після того як російський актор Олексій Панін став відомий зоофілом, його вирішили випустити на телебачення – ведучим у "Пусть говорят". Російський отець-месіонер пішов "по святих місцях" проститутки.

Також у випуску: Велика риболовля від Путіна. Скільки росіян знають, що таке байкерський клуб "Ночные волки". Володимир Путін готується до пенсії. Антидоларова війна у Росії. Коричневе море в Сочі – чим багаті, тим і раді.

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