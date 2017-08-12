Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля 19:00, сьогодні 48 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12.08 – після того як російський актор Олексій Панін став відомий зоофілом, його вирішили випустити на телебачення – ведучим у "Пусть говорят". Російський отець-месіонер пішов "по святих місцях" проститутки.
Також у випуску:
Велика риболовля від Путіна.
Скільки росіян знають, що таке байкерський клуб "Ночные волки".
Володимир Путін готується до пенсії.
Антидоларова війна у Росії.
Коричневе море в Сочі – чим багаті, тим і раді.
Джерело: 24 Канал
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