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Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям

Вєсті Кремля 11:54, сьогодні 630 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 грудня – Монголія попросила в Росії просто так 100 мільярдів рублів. Усі найближчі друзі Путіна отримують божевільні подарунки від держави.

Також у випуску:

ТУ-144 — спіймати мрію.

Як в Росії за СРСР ностальгують.

В селі в Бурятії вже понад 20 років немає світла.

Теги: Новорічні свята Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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