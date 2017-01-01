Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 грудня – Монголія попросила в Росії просто так 100 мільярдів рублів. Усі найближчі друзі Путіна отримують божевільні подарунки від держави.

Також у випуску: ТУ-144 — спіймати мрію. Як в Росії за СРСР ностальгують. В селі в Бурятії вже понад 20 років немає світла.

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