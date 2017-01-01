Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля 11:54, сьогодні 630 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 грудня – Монголія попросила в Росії просто так 100 мільярдів рублів. Усі найближчі друзі Путіна отримують божевільні подарунки від держави.
Також у випуску:
ТУ-144 — спіймати мрію.
Як в Росії за СРСР ностальгують.
В селі в Бурятії вже понад 20 років немає світла.
Джерело: 24 Канал
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