Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 березня – прийшла весна і не лише коти відчувають те дивне психічне загострення. Наталія Поклонська влаштувала спіритичний сеанс.

Також у випуску: Рамзан Кадиров навчився викликати землетрус. Росіяни зібрались колонізувати Марс раніше за всіх інших. Нещасливі дні крейсера "Кузнєцов". Хто врятує російські дороги?



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