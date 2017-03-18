Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля 20:52, сьогодні 438 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 березня – прийшла весна і не лише коти відчувають те дивне психічне загострення. Наталія Поклонська влаштувала спіритичний сеанс.
Також у випуску:
Рамзан Кадиров навчився викликати землетрус.
Росіяни зібрались колонізувати Марс раніше за всіх інших.
Нещасливі дні крейсера "Кузнєцов".
Хто врятує російські дороги?
Джерело: 24 Канал
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