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Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів

Вєсті Кремля 20:52, сьогодні 438 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 березня – прийшла весна і не лише коти відчувають те дивне психічне загострення. Наталія Поклонська влаштувала спіритичний сеанс.

Також у випуску:

Рамзан Кадиров навчився викликати землетрус.

Росіяни зібрались колонізувати Марс раніше за всіх інших.

Нещасливі дні крейсера "Кузнєцов".

Хто врятує російські дороги?

Теги: Вєсті Кремля Рамзан Кадиров Марс Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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