Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля 19:55, сьогодні 169 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 лютого – головний оратор Росії Віталій Чуркін пішов у вічність. Вожді минулого так зачепили Путіна, що той готовий стерти з лиця землі будь-які спогади про них.
Також у випуску:
Російські гуски можуть пожертвувати все пір'я школам.
Термінатор в Пермі.
"Вєжлівиє" музиканти лабали пістолетами.
Прогресивна фантазія російських депутатів.
Джерело: 24Канал
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