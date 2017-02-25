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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова

Вєсті Кремля 19:55, сьогодні 169 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 лютого – головний оратор Росії Віталій Чуркін пішов у вічність. Вожді минулого так зачепили Путіна, що той готовий стерти з лиця землі будь-які спогади про них.

Також у випуску:

Російські гуски можуть пожертвувати все пір'я школам.

Термінатор в Пермі.

"Вєжлівиє" музиканти лабали пістолетами.

Прогресивна фантазія російських депутатів.

Теги: Музика Вєсті Кремля Володимир Путін Віталій Чуркін Історія Новини Росії
Джерело: 24Канал
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