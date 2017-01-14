Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля 19:47, сьогодні 400 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 січня – РПЦ хоче заборонити балет "Лускунчик". Як нацизм проник в Калінінград.
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Джерело: 24 Канал
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