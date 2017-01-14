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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм

Вєсті Кремля 19:47, сьогодні 400 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 січня – РПЦ хоче заборонити балет "Лускунчик". Як нацизм проник в Калінінград.

Також у випуску:

Жириновський придумав новий-старий спосіб покарання йому "неугодних" – заслання.

Скандальна речниця МЗС Марія Захарова хотіла образити Обаму, але обмовилась про мрію всього свого життя.

В чому вимірюється еквівалент добробуту росіян.

Дід Мороз приніс дітям в Іркутську цукерки із хробаками.

В Якутії створили півня з гною.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії релігія Культура
Джерело: 24 Канал
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