Вєсті Кремля. "Троянський соболь" для Трампа. Випробування радянськими "Защітніками"
Вєсті Кремля 21:11, сьогодні 183 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – мастадонти радянського "шоубізнесу" хочуть підсунути Дональду Трампу троянського соболя, скориставшись слабкими місцями Меланії. В лютому на росіян очікує дуже суворе випробування. На широкі екрани вийде блокбастер "Защітніки" із радянськими супергероями.
Також у випуску:
Як Росія готується до наземної війни у Сирії. І до чого тут Кадиров.
Як зіпсовані продукти перетворили 11 січня в Рязані на Новий рік.
Хто найбільший шовініст Калінінграда.
Джерело: 24 Канал
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