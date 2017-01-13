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Вєсті Кремля. "Троянський соболь" для Трампа. Випробування радянськими "Защітніками"

Вєсті Кремля 21:11, сьогодні 183 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – мастадонти радянського "шоубізнесу" хочуть підсунути Дональду Трампу троянського соболя, скориставшись слабкими місцями Меланії. В лютому на росіян очікує дуже суворе випробування. На широкі екрани вийде блокбастер "Защітніки" із радянськими супергероями.

Також у випуску:

Як Росія готується до наземної війни у Сирії. І до чого тут Кадиров.

Як зіпсовані продукти перетворили 11 січня в Рязані на Новий рік.

Хто найбільший шовініст Калінінграда.

Теги: Війна у Сирії Вєсті Кремля Новини Росії Рамзан Кадиров Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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