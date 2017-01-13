Вєсті Кремля. "Троянський соболь" для Трампа. Випробування радянськими "Защітніками"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – мастадонти радянського "шоубізнесу" хочуть підсунути Дональду Трампу троянського соболя, скориставшись слабкими місцями Меланії. В лютому на росіян очікує дуже суворе випробування. На широкі екрани вийде блокбастер "Защітніки" із радянськими супергероями.

Також у випуску: Як Росія готується до наземної війни у Сирії. І до чого тут Кадиров. Як зіпсовані продукти перетворили 11 січня в Рязані на Новий рік. Хто найбільший шовініст Калінінграда.

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