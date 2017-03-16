Вєсті Кремля. Війна з "хрущовками". Відновлення "залізної завіси"
Вєсті Кремля 00:05, сьогодні 30 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.03 – за таке житло наші предки билися ледь не до смерті, а Володимир Путін офіційно оголосив йому війну. Сучасна Росія незабаром стане ще на один крок ближче до радянського минулого.
Також у випуску:
Чому кримським адептам "російського світу" некомфортно жилося в Україні.
Як подорожувати російськими лоукостами, якщо твій зріст – два метри п'ятнадцять сантиметрів.
Нова невдача Стівена Сігала.
Джерело: 24 Канал
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