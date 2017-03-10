Вєсті Кремля. Водне православ'я. Росіянин з китайцем – браття навіки.
Вєсті Кремля 14:25, сьогодні 97 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.03 – батюшки беруться до справи, вони хочуть окупувати тепер не тільки сушу, але й воду. Путін готовий віддати китайцям одну з найцінніших російських перлин.
Також у випуску:
Сибірської жінки багато не буває.
Хто любить російський автопром.
Джерело: 24 Канал
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