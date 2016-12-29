Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна "міць" Росії під загрозою

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.12 – Володимир Путін настільки всюдисущий, що проліз у всі сфери життя росіян. Тепер голос Путіна зазвучить навіть в метро.

Також у випуску: Російський космодром "Восточний" можуть залишити без світла. Фасад Кіровського вокзалу прикрасили обличчям Олексія Паніна. В російському місті зупинку громадського транспорту встановили прямо в сніг. Журналіст пояснив, як політика Путіна відкинула Росію далеко в минуле.

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