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Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна "міць" Росії під загрозою

Вєсті Кремля 21:31, сьогодні 153 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.12 – Володимир Путін настільки всюдисущий, що проліз у всі сфери життя росіян. Тепер голос Путіна зазвучить навіть в метро.

Також у випуску:

Російський космодром "Восточний" можуть залишити без світла.

Фасад Кіровського вокзалу прикрасили обличчям Олексія Паніна.

В російському місті зупинку громадського транспорту встановили прямо в сніг.

Журналіст пояснив, як політика Путіна відкинула Росію далеко в минуле.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Космос
Джерело: 24 Канал
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