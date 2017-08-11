Вєсті Кремля. Ядерний "пісєц". Екстремістка Поклонська

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – світ затамував подих перед ядерною війною, а Росія зайвий раз нагадала про свої "ракети". Письменник Войнович закликав перевірити психічне здоров'я Наталії Поклонської.

Також у випуску: Закінчення епохи: Малахов нарешті звільнився з 1 Каналу. "Госдумівський килим" став справжнім хітом на Заході. В Красноярському селі пропонують собі самому рити могили.



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