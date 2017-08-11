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Вєсті Кремля. Ядерний "пісєц". Екстремістка Поклонська

Вєсті Кремля 21:56, сьогодні 388 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – світ затамував подих перед ядерною війною, а Росія зайвий раз нагадала про свої "ракети". Письменник Войнович закликав перевірити психічне здоров'я Наталії Поклонської.

Також у випуску:

Закінчення епохи: Малахов нарешті звільнився з 1 Каналу.

"Госдумівський килим" став справжнім хітом на Заході.

В Красноярському селі пропонують собі самому рити могили.

Теги: Новини Росії Ядерна безпека Новини Криму Вєсті Кремля Російська пропаганда Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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