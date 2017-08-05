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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі

Вєсті Кремля 00:56, сьогодні 1111 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.08 – Путін полюбляє риболовлю і це невинне хобі може коштувати йому не лише посади, а й модуляцій голосу. Спільна риса більшості росіян – очікування манни небесної і головне – щоб була халявна.

Також у випуску:

Лише в Росії за унікальне вміння - ламати можна отримати всенародне визнання.

Як заспокоїти серця православних прихожан та втішити Наталію Поклонську – вихід знайшов Віталій Мілонов.

Юрій Лоза спробував налякати головного страшидла світового шоу-бізнесу – Мерліна Менсона.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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