Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля 00:56, сьогодні 1111 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.08 – Путін полюбляє риболовлю і це невинне хобі може коштувати йому не лише посади, а й модуляцій голосу. Спільна риса більшості росіян – очікування манни небесної і головне – щоб була халявна.
Також у випуску:
Лише в Росії за унікальне вміння - ламати можна отримати всенародне визнання.
Як заспокоїти серця православних прихожан та втішити Наталію Поклонську – вихід знайшов Віталій Мілонов.
Юрій Лоза спробував налякати головного страшидла світового шоу-бізнесу – Мерліна Менсона.
Джерело: 24 Канал
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