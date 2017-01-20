Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з "Роснафти"
Вєсті Кремля 00:06, сьогодні 252 Читать новость на русском
У свіжому випуску програмі "Вєсті Кремля" 19 січня, – відомий російсько-український комік запропонував Путіну продати Курили, аби росіяни могли вживати горілку замість "бояршника". Чим запам’ятався російський пропагандист Михайло Леонтьєв.
Також у випуску:
Кадиров втілив у життя мрію усього свого дитинства.
У Росії випустили золотий православний телефон.
В Подольску людей викупали в іржавій воді.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Неочікувана заява настоятеля УПЦ МП шокувала Кремль27 серпня 2016 , 15:57 87
Розумію лише державну мову в Україні, – поліцейський з Кременчука закохав інтернет9 грудня 2016 , 11:40 248
Несамовита трагедія, – Деканоідзе про перестрілку поліцейських4 грудня 2016 , 12:26 44
Вєсті Кремля. Психічна хвороба Путіна. Де проявився лик "Мотороли"24 жовтня 2016 , 20:44
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі26 грудня 2016 , 22:26
Коментарі