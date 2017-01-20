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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з "Роснафти"

Вєсті Кремля 00:06, сьогодні 252 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програмі "Вєсті Кремля" 19 січня, – відомий російсько-український комік запропонував Путіну продати Курили, аби росіяни могли вживати горілку замість "бояршника". Чим запам’ятався російський пропагандист Михайло Леонтьєв.

Також у випуску:

Кадиров втілив у життя мрію усього свого дитинства.

У Росії випустили золотий православний телефон.

В Подольску людей викупали в іржавій воді.

Теги: Курйози Вєсті Кремля Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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