Вєсті Кремля. Золоті прибори "Роснєфті". Трансформер для Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – "Роснєфть" закупила столові прибори по 7,5 тисяч рублів за ложку. Поки концерн "Калашніков" намагається створити 20-тонного робота на заміну "Соратнику", в невеличкому Орлі створили трансформер, який точно сподобається Путіну.

Також у випуску: Російська влада злякалася турецьких помідорів. Стало відомо, хто добудує Керчинський міст.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter