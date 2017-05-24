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Вєсті Кремля. Золоті прибори "Роснєфті". Трансформер для Путіна

Вєсті Кремля 00:50, сьогодні 139 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – "Роснєфть" закупила столові прибори по 7,5 тисяч рублів за ложку. Поки концерн "Калашніков" намагається створити 20-тонного робота на заміну "Соратнику", в невеличкому Орлі створили трансформер, який точно сподобається Путіну.

Також у випуску:

Російська влада злякалася турецьких помідорів.

Стало відомо, хто добудує Керчинський міст.

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля гроші Новини Росії Корупція робототехніка
Джерело: 24 Канал
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