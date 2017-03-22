Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA 20:21, сьогодні 103 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.03 – мер Києва вирішив внести свій вклад в літературний процес України. Хто б міг подумати, але саме музиканти допомогли Гройсману впоратись з українськими дорогами.
Також у випуску:
Чи змінило підвищення мінімальної зарплати на фінансовий стан українців.
Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну.
Звичайна українська дівчина вирішила врятувати державу своєю "красою".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Є ким пишатися: наймолодший в Україні голова подарував селу друге життя19 березня , 16:10
Вакарчук разом з громадськими діячами написав листа Порошенку14 грудня 2016 , 10:23 74
Оприлюднили відео, як злочинець холоднокровно розстріляв поліцейського в Дніпрі25 вересня 2016 , 12:35 52
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова27 лютого , 20:26
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського31 грудня 2016 , 18:44
Вєсті.UA. Тимошенко знову в тюрмі. Ростовський вірус підкосив Януковича15 грудня 2016 , 18:48