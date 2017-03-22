Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.03 – мер Києва вирішив внести свій вклад в літературний процес України. Хто б міг подумати, але саме музиканти допомогли Гройсману впоратись з українськими дорогами.

Також у випуску: Чи змінило підвищення мінімальної зарплати на фінансовий стан українців. Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну. Звичайна українська дівчина вирішила врятувати державу своєю "красою".

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