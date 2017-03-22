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Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана

Вєсті.UA 20:21, сьогодні 103 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.03 – мер Києва вирішив внести свій вклад в літературний процес України. Хто б міг подумати, але саме музиканти допомогли Гройсману впоратись з українськими дорогами.

Також у випуску:

Чи змінило підвищення мінімальної зарплати на фінансовий стан українців.

Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну.

Звичайна українська дівчина вирішила врятувати державу своєю "красою".

Теги: Євробачення-2017 гроші Вєсті.UA Віталій Кличко Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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