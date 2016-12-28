Вєсті UA. Ющенко українізував російських класиків. Наркотики з іменами політиків
Вєсті.UA 20:42, сьогодні 262 Читать новость на русском
У свіжому випуску Вєсті UA за 28 грудня – як виглядали б різні види наркотиків, якби отримали імена українських можновладців. Що об'єднує художника Рєпіна, Чайковського та Достоєвського знає тільки Віктор Ющенко.
Також у випуску:
Справжні причини дружби Володимира Гройсмана та Віталія Кличка.
Що заважає українцям говорити українською мовою – у цитаті дня.
Проект "Наші гроші" запропонували цікавий варіант політичного "Щедрика".
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