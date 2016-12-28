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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті UA. Ющенко українізував російських класиків. Наркотики з іменами політиків

Вєсті.UA 20:42, сьогодні 262 Читать новость на русском
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У свіжому випуску Вєсті UA за 28 грудня – як виглядали б різні види наркотиків, якби отримали імена українських можновладців. Що об'єднує художника Рєпіна, Чайковського та Достоєвського знає тільки Віктор Ющенко.

Також у випуску:

Справжні причини дружби Володимира Гройсмана та Віталія Кличка.

Що заважає українцям говорити українською мовою – у цитаті дня.

Проект "Наші гроші" запропонували цікавий варіант політичного "Щедрика".

Теги: Вєсті.UA Наркотики Курйози Віктор Ющенко
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