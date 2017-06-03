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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради

Вєсті.UA 19:58, сьогодні 300 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 03.06 – мер Києва почав вчити латину, але почав не з того підручника. У Верховної Ради з'явився новий і достобіса неочікуваний секс-символ.

Також у випуску:

Безжальне НАБУ зможе примусити Романа Насірова говорити тільки після госпіталізації в звичайній амбулаторії.

"Опоблок" вирішив провести ребрендинг: і, як завжди, недолуго і невдало.

Кияни досі не можуть оговтатись від деяких ландшафтних "нововведень".

Проспект Шухевича з проспектом Бандери з'єднує Московський міст.

Слов'янськ може стати містом спорту, як тільки "повернеться" в "ДНР".

Ані Лорак оголосила себе Голубом Миру.

В окупованому Криму "придумали" чупакабру.

Теги: Вєсті.UA НАБУ Роман Насіров Опозиційний блок Новини Донецька Ані Лорак Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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