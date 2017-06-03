Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 03.06 – мер Києва почав вчити латину, але почав не з того підручника. У Верховної Ради з'явився новий і достобіса неочікуваний секс-символ.

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