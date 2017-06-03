Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA 19:58, сьогодні 300 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 03.06 – мер Києва почав вчити латину, але почав не з того підручника. У Верховної Ради з'явився новий і достобіса неочікуваний секс-символ.
Також у випуску:
Безжальне НАБУ зможе примусити Романа Насірова говорити тільки після госпіталізації в звичайній амбулаторії.
"Опоблок" вирішив провести ребрендинг: і, як завжди, недолуго і невдало.
Кияни досі не можуть оговтатись від деяких ландшафтних "нововведень".
Проспект Шухевича з проспектом Бандери з'єднує Московський міст.
Слов'янськ може стати містом спорту, як тільки "повернеться" в "ДНР".
Ані Лорак оголосила себе Голубом Миру.
В окупованому Криму "придумали" чупакабру.
Джерело: 24 Канал
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