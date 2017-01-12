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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого

Вєсті.UA 20:11, сьогодні 74 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 січня – вічно молодий Михайло Поплавський зареєстрував нову торгову маку – робитиме ковбасу. На одному із сайтів з'явилось оголошення про продаж заміського будинку із православною церквою.

Також у випуску:

Звідки у тещі Турчинова гроші на розкішний маєток.

Коли в Україні буде порядок – думка Кравчука.

Посто Королевської в соцмережі підірвав Інтернет.

Чим займається Санта-Клаус після новорічних свят.

Теги: Україна Вєсті.UA гроші Політика
Джерело: 24 Канал
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