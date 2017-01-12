Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 січня – вічно молодий Михайло Поплавський зареєстрував нову торгову маку – робитиме ковбасу. На одному із сайтів з'явилось оголошення про продаж заміського будинку із православною церквою.

Також у випуску: Звідки у тещі Турчинова гроші на розкішний маєток. Коли в Україні буде порядок – думка Кравчука. Посто Королевської в соцмережі підірвав Інтернет. Чим займається Санта-Клаус після новорічних свят.

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