Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA 22:55, сьогодні 45 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31.05 – безжальне НАБУ зможе примусити Романа Насірова говорити тільки після госпіталізації в звичайній амбулаторії. Після феєричного виступу Володимира Путіна у Франції Україні слід запозичити казковий досвід та розповісти світу правду про те, що Санкт-Петербург будували козаки, а Чайковський, Достоєвський, Іван Грозний і навіть Ленін – українці.
Також у випуску:
В Україні сформувався пласт людей, які працюють найкраще, найсумлінніше та найефективніше.
Правоохоронцям знову перепав новий ще більш екологічний транспорт.
Салтичіха російського МЗС Маруся Захарова напала на Нідерланди.
"Совпадєніє? Нє думаю": звідки у керченців протестні настрої.
Джерело: 24 Канал
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