23:13
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України

Вєсті.UA 22:55, сьогодні 45 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31.05 – безжальне НАБУ зможе примусити Романа Насірова говорити тільки після госпіталізації в звичайній амбулаторії. Після феєричного виступу Володимира Путіна у Франції Україні слід запозичити казковий досвід та розповісти світу правду про те, що Санкт-Петербург будували козаки, а Чайковський, Достоєвський, Іван Грозний і навіть Ленін – українці.

Також у випуску:

В Україні сформувався пласт людей, які працюють найкраще, найсумлінніше та найефективніше.

Правоохоронцям знову перепав новий ще більш екологічний транспорт.

Салтичіха російського МЗС Маруся Захарова напала на Нідерланди.

"Совпадєніє? Нє думаю": звідки у керченців протестні настрої.

Теги: Вєсті.UA Новини Криму Роман Насіров НАБУ Поліція Новини Росії
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україні загрожує дискваліфікація на Євробаченні терміном на 3 роки
4 травня , 12:25
Сепаратистський скандал розгорівся у школі в Києві
8 березня , 01:44
Ким були троє морпіхів, що загинули під Маріуполем – їхні історії та фото
 14 січня , 21:07 64
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
 27 лютого , 20:26
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
 31 грудня 2016 , 18:44
Вєсті.UA. Тимошенко знову в тюрмі. Ростовський вірус підкосив Януковича
 15 грудня 2016 , 18:48
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук