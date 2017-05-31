Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31.05 – безжальне НАБУ зможе примусити Романа Насірова говорити тільки після госпіталізації в звичайній амбулаторії. Після феєричного виступу Володимира Путіна у Франції Україні слід запозичити казковий досвід та розповісти світу правду про те, що Санкт-Петербург будували козаки, а Чайковський, Достоєвський, Іван Грозний і навіть Ленін – українці.

Також у випуску: В Україні сформувався пласт людей, які працюють найкраще, найсумлінніше та найефективніше. Правоохоронцям знову перепав новий ще більш екологічний транспорт. Салтичіха російського МЗС Маруся Захарова напала на Нідерланди. "Совпадєніє? Нє думаю": звідки у керченців протестні настрої.

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