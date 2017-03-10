Вєсті.UA. Алкоголізм і любов в "ДНР". Хід конем Чауса

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10.03 – сліпа любов навіть в "ДНР" здатна робити дива. От тільки з алкоголізмом. І знову на арені суддя-баночник Микола Чаус, який несподівано об'явився у Молдові.

Також у випуску: Що сталося з психікою Нікіти Джигурди. Житомирські поліцейські лише поглибили тісний інтимний зв'язок Олега Ляшка з правоохоронними органами.

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