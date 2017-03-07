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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії

Вєсті.UA 19:49, сьогодні 81 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 07.03 – головний податківець має два місяці на роздуми за ґратами. Щоправда, не факт, що Насірову доведеться сидіти, якщо він по засіках нашкребе трохи грошей. Священик з Харкова вирішив розібратися з проституцією. Однак з гріхом у священнослужителя виявилися особливі стосунки.

Також у випуску:

Унікальні криворізькі маршрутки: а де камін?

Депутат з яйцями: Тетяна Чорновол.

Накопали: звідти у бойовиків на Донбасі сучасне озброєння.

Теги: Харків Вєсті.UA Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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