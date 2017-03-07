Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 07.03 – головний податківець має два місяці на роздуми за ґратами. Щоправда, не факт, що Насірову доведеться сидіти, якщо він по засіках нашкребе трохи грошей. Священик з Харкова вирішив розібратися з проституцією. Однак з гріхом у священнослужителя виявилися особливі стосунки.

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