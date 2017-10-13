Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.10 – Петро Порошенко про бажання нагодувати рідну армію не забув і вирішив зробити це. Якщо хочеш щось зробити добре – зроби це сам, таке кредо Володимира Гройсмана. прем'єр-міністр у Черкасах дав майстер-клас будівництва доріг.

Також у випуску: Заступник міністра оборони пишається своєю сім'єю. Еволюція і корупція від Віталія Чепиноги.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter