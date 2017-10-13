Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA 19:41, сьогодні 434 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.10 – Петро Порошенко про бажання нагодувати рідну армію не забув і вирішив зробити це. Якщо хочеш щось зробити добре – зроби це сам, таке кредо Володимира Гройсмана. прем'єр-міністр у Черкасах дав майстер-клас будівництва доріг.
Також у випуску:
Заступник міністра оборони пишається своєю сім'єю.
Еволюція і корупція від Віталія Чепиноги.
Джерело: 24 Канал
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