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Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник

Вєсті.UA 19:41, сьогодні 434 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13.10 – Петро Порошенко про бажання нагодувати рідну армію не забув і вирішив зробити це. Якщо хочеш щось зробити добре – зроби це сам, таке кредо Володимира Гройсмана. прем'єр-міністр у Черкасах дав майстер-клас будівництва доріг.

Також у випуску:

Заступник міністра оборони пишається своєю сім'єю.

Еволюція і корупція від Віталія Чепиноги.

Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Володимир Гройсман Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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