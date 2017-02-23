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Вєсті.UA. Депутати-бублики. "Тупий і ще тупіший" у виконанні Януковича і Трампа

Вєсті.UA 19:50, сьогодні 59 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23.02 – для депутатів-перебіжчиків застосовували нове визначення – "бублик". Стрічка "Тупий та ще тупіший", може бути просто квіточками, якщо вдасться зняти сиквел з реальними персонажами.

Також у випуску:

Хто з олігархів втрачає мілйони чере блокаду ОРДЛО.

Чим бавляться нардепи на засіданнях ВР.

Теги: Україна Блокада Вєсті.UA Дональд Трамп Віктор Янукович Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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