Вєсті.UA. Депутати-бублики. "Тупий і ще тупіший" у виконанні Януковича і Трампа

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23.02 – для депутатів-перебіжчиків застосовували нове визначення – "бублик". Стрічка "Тупий та ще тупіший", може бути просто квіточками, якщо вдасться зняти сиквел з реальними персонажами.

Також у випуску: Хто з олігархів втрачає мілйони чере блокаду ОРДЛО. Чим бавляться нардепи на засіданнях ВР.

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