Вєсті.UA. "Дівки" проти Холодницького. Супрун насмішила грибним дроном

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 січня – Назар Холодницький днями заявив в інтерв'ю, що він не дівка і тепер мусить за це вибачатись. В.о. міністра охорони здоров'я зробила велику послугу українцям.

Також у випуску: Кінець стосунків: Байден востаннє приїхав в Україну на посаді віце-президента США. Зрада СТБ у телеефірі. Окупований Крим встає з колін.

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