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Вєсті.UA. "Дівки" проти Холодницького. Супрун насмішила грибним дроном

Вєсті.UA 19:21, сьогодні 54 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 січня – Назар Холодницький днями заявив в інтерв'ю, що він не дівка і тепер мусить за це вибачатись. В.о. міністра охорони здоров'я зробила велику послугу українцям.

Також у випуску:

Кінець стосунків: Байден востаннє приїхав в Україну на посаді віце-президента США.

Зрада СТБ у телеефірі.

Окупований Крим встає з колін.

Теги: Вєсті.UA Політика Назар Холодницький Міністерство охорони здоров’я Україна
Джерело: 24 Канал
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