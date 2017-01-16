Вєсті.UA. "Дівки" проти Холодницького. Супрун насмішила грибним дроном
Вєсті.UA 19:21, сьогодні 54 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 січня – Назар Холодницький днями заявив в інтерв'ю, що він не дівка і тепер мусить за це вибачатись. В.о. міністра охорони здоров'я зробила велику послугу українцям.
Також у випуску:
Кінець стосунків: Байден востаннє приїхав в Україну на посаді віце-президента США.
Зрада СТБ у телеефірі.
Окупований Крим встає з колін.
Джерело: 24 Канал
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