Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA 20:16, сьогодні 226 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.03 – щоб добратися з Києва до Донецька, Надія Савченко "зіграла в чорний ящик". Головний член екс-регіоналів Олександр Єфремов просто не встиг відправитись в Ростов чи на Панаму, як більшість його друзів. І тепер з кисло-святим виразом обличчя розповідає як йому важко жити в СІЗО.
Також у випуску:
Чому Валерія Гонтарева – останній могікан в Україні.
Концерти у Росії та виступи на канал, де українців називають фашистами – як виглядає любов до Батьківщини у розумінні Анні Лорак.
Фантастичні звірі та де їх шукати: як виглядає Рада в очах Міхеїла Саакашвілі.
Джерело: 24 Канал
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