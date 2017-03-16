Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16.03 – щоб добратися з Києва до Донецька, Надія Савченко "зіграла в чорний ящик". Головний член екс-регіоналів Олександр Єфремов просто не встиг відправитись в Ростов чи на Панаму, як більшість його друзів. І тепер з кисло-святим виразом обличчя розповідає як йому важко жити в СІЗО.

Також у випуску: Чому Валерія Гонтарева – останній могікан в Україні. Концерти у Росії та виступи на канал, де українців називають фашистами – як виглядає любов до Батьківщини у розумінні Анні Лорак. Фантастичні звірі та де їх шукати: як виглядає Рада в очах Міхеїла Саакашвілі.

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