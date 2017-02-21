Вєсті.UA. "Доторкана" Надія. Загравання з "латексною коаліцією"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 21.02 – з’явилась та, яка готова зняти з себе недоторканість. Свого часу Олег Ляшко кричав і розпинався що ця парламентська більшість це не коаліція а одноразовий презерватив. Та тепер лідер "радикалів" перепросився і вирішив позагравати із "латексною елітою".

Також у випуску: На що слід замінити паспорти фейкових "ДНР" та "ЛНР": версія Чепиноги. Торгівля з окупантом: як Росія вийшла на перше місце серед експортерів українського озброєння. Філіал російської казки для Юрія Бойка.

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