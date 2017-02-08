Вєсті.UA. Довгий ніс Порошенка. Ватна кухня у Криму
Вєсті.UA 20:36, 7 лютого 539 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 лютого, – Активісти встановили фігуру Петра Порошенка за його "вийняткову правду". Російські зелені чоловічки переписали меню мешканцям Криму і змусили людей повірити, що їхні національні страви – це щі та квашена капуста. Однак з часом ці страви вже не тішать окупантів.
Також у випуску:
Реформована поліція знову взялась розганяти активістів кийками та заливати газом журналістів.
Український дипломат влучно відповів послу з Росії, – у цитаті дня.
Чому Онищенко запросив до Лондона Назара Холодницького та Артема Ситника.
Російський поет Микола Некрасов надихнув ватажка терористів.
Джерело: 24 Канал
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