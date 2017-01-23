Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття. "Моторола" став святим мучеником

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 23 січня – прем'єр-міністр Володимир Гройсман вивів на чисту воду звичайних хлопця та дівчину, які пудрили йому мозок.

Також у випуску: В ГПУ шукають "алькапонів". На що українці витрачають свої зарплатні: цифра дня. Звідки в Україні "Кремлевское масло". "Краса – страшна сила" по-вінницьки.

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