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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття. "Моторола" став святим мучеником

Вєсті.UA 21:11, сьогодні 17 Читать новость на русском

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 23 січня – прем'єр-міністр Володимир Гройсман вивів на чисту воду звичайних хлопця та дівчину, які пудрили йому мозок.

Також у випуску:

В ГПУ шукають "алькапонів".

На що українці витрачають свої зарплатні: цифра дня.

Звідки в Україні "Кремлевское масло".

"Краса – страшна сила" по-вінницьки.

Теги: Вєсті.UA Володимир Гройсман релігія
Джерело: 24 Канал
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