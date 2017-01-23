Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття. "Моторола" став святим мучеником
Вєсті.UA 21:11, сьогодні 17 Читать новость на русском
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 23 січня – прем'єр-міністр Володимир Гройсман вивів на чисту воду звичайних хлопця та дівчину, які пудрили йому мозок.
Також у випуску:
В ГПУ шукають "алькапонів".
На що українці витрачають свої зарплатні: цифра дня.
Звідки в Україні "Кремлевское масло".
"Краса – страшна сила" по-вінницьки.
Джерело: 24 Канал
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