Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA 19:45, сьогодні 152 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24.02 – Гройсман навчився творити такі дива, що його канонізація лише питання часу. "Маразм крєпчал": "кримська влада" почала відловлювати на півострові ісламських радикалів.
Також у випуску:
Що спільного між замахом на Шокіна та викраденням Гончаренка.
Кому з українських президентів українці довіряли найменше.
Російські ЗМІ вкотре не стримались перед новим фейковим божевіллям.
Джерело: 24 Канал
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