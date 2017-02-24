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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів

Вєсті.UA 19:45, сьогодні 152 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24.02 – Гройсман навчився творити такі дива, що його канонізація лише питання часу. "Маразм крєпчал": "кримська влада" почала відловлювати на півострові ісламських радикалів.

Також у випуску:

Що спільного між замахом на Шокіна та викраденням Гончаренка.

Кому з українських президентів українці довіряли найменше.

Російські ЗМІ вкотре не стримались перед новим фейковим божевіллям.

Теги: Вєсті.UA Викрадення Гончаренка Володимир Гройсман Президент України Петро Порошенко Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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