Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24.02 – Гройсман навчився творити такі дива, що його канонізація лише питання часу. "Маразм крєпчал": "кримська влада" почала відловлювати на півострові ісламських радикалів.

Також у випуску: Що спільного між замахом на Шокіна та викраденням Гончаренка. Кому з українських президентів українці довіряли найменше. Російські ЗМІ вкотре не стримались перед новим фейковим божевіллям.

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