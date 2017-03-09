Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.03 – столицю затягнуло, чи туманом, чи то смогом. А КМДА переконують, що то лише природне явище. Завдяки електронним деклараціям уся країна побачила, як живуть українські посадовці. Єдині, чиї статки – досі таємниця, – це працівники СБУ.

Також у випуску: Куди дівати комуністичний непотріб. Попередник Насірова Дмитро Клименко приготував вареники.

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