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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ

Вєсті.UA 21:32, сьогодні 166 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 09.03 – столицю затягнуло, чи туманом, чи то смогом. А КМДА переконують, що то лише природне явище. Завдяки електронним деклараціям уся країна побачила, як живуть українські посадовці. Єдині, чиї статки – досі таємниця, – це працівники СБУ.

Також у випуску:

Куди дівати комуністичний непотріб.

Попередник Насірова Дмитро Клименко приготував вареники.

Теги: Вєсті.UA Київ Віталій Кличко СБУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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