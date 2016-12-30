Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді
Вєсті.UA 20:03, сьогодні 149 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.12 – які причини у Надії Савченко вести гру "і вашим, і нашим". Виявилося, що диявольське створіння мешкає не в австрійських Альпах, а у Верховній Раді України, та ще й відбирає дитмайданчики.
Також у випуску:
Віталій Кличко приміряв костюм Діда Мороза.
Команда "Вєсті.UA" пофантазувала на тему, які святкові костюми пасували б першим особам держави.
Навіщо Україна просить вводити санкції проти РФ, якщо сама продовжує торговельні відносини з агресором.
Джерело: 24 Канал
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