Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30.12 – які причини у Надії Савченко вести гру "і вашим, і нашим". Виявилося, що диявольське створіння мешкає не в австрійських Альпах, а у Верховній Раді України, та ще й відбирає дитмайданчики.

Також у випуску: Віталій Кличко приміряв костюм Діда Мороза. Команда "Вєсті.UA" пофантазувала на тему, які святкові костюми пасували б першим особам держави. Навіщо Україна просить вводити санкції проти РФ, якщо сама продовжує торговельні відносини з агресором.

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