Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.05 –Тимошенко відвідує ефіри, але ж телебачення – як наркотик. І Тимошенко потрібно його все більше і більше, а без телеефірів починається ломка. Нелегко живеться колишнім регіоналам, їм доводиться економити не лише на піарі але й на продуктах харчування.

Також у випуску: Рейтинг настільних книг, які потрібно було б придбати українським політикам. Юрій Луценко заявив, що ГПУ немає підстав вручати підозру Фірташу. День піонерії в "ЛНР".





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