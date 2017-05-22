Вєсті.UA. Наркотик Тимошенко. Економний Вілкул
Вєсті.UA 20:22, сьогодні 322 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.05 –Тимошенко відвідує ефіри, але ж телебачення – як наркотик. І Тимошенко потрібно його все більше і більше, а без телеефірів починається ломка. Нелегко живеться колишнім регіоналам, їм доводиться економити не лише на піарі але й на продуктах харчування.
Також у випуску:
Рейтинг настільних книг, які потрібно було б придбати українським політикам.
Юрій Луценко заявив, що ГПУ немає підстав вручати підозру Фірташу.
День піонерії в "ЛНР".
Джерело: 24 Канал
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