Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA 20:15, сьогодні 174 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.03 – з 2000 року в Китаї розстріляні приблизно 10 тисяч корупціонерів. Але китайське та українське правосуддя трішки відрізняються. Російські депутати роблять все для того, щоб Євробачення в Україні перетворити на геополітичне поле бою.
Також у випуску:
Ким насправді є Верховний суд України після справи Іванющенка.
Суддя Микола Чаус: він повернувся.
Котократія – якби коти керували б Україною.
Джерело: 24 Канал
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