Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.03 – з 2000 року в Китаї розстріляні приблизно 10 тисяч корупціонерів. Але китайське та українське правосуддя трішки відрізняються. Російські депутати роблять все для того, щоб Євробачення в Україні перетворити на геополітичне поле бою.

Також у випуску: Ким насправді є Верховний суд України після справи Іванющенка. Суддя Микола Чаус: він повернувся. Котократія – якби коти керували б Україною.

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