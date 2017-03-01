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Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням

Вєсті.UA 20:15, сьогодні 174 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.03 – з 2000 року в Китаї розстріляні приблизно 10 тисяч корупціонерів. Але китайське та українське правосуддя трішки відрізняються. Російські депутати роблять все для того, щоб Євробачення в Україні перетворити на геополітичне поле бою.

Також у випуску:

Ким насправді є Верховний суд України після справи Іванющенка.

Суддя Микола Чаус: він повернувся.

Котократія – якби коти керували б Україною.

Теги: Вєсті.UA Корупція світ тварин
Джерело: 24 Канал
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