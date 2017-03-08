"Вєсті.UA". Неповторна Гонтарева. Березневий піар політиків

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 08.03 – Валерія Гонтарева не лише "вправно" стримує курс гривні і професійно керує фінансовим середовищем країни, але й вишукано підбирає власний гардероб. Українські політики піаряться на всьому. І Міжнародний жіночий день – не виключення.

Також у випуску: "Золоті" помешкання корупціонерів. Особливі музичні привітання від полтавських чиновників.

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