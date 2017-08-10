Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є "Малоросія" – нема "Малоросії"

У свіжому випуску "Вєсті.UA" – Надія Савченко продовжує підкорювати нові вершини, освоївши електрофізику, ракетобудування і вченнями про Древній Китай. Олександр Захарченко з усіх сил намагається довести, що його життєва позиція "пацан сказав – пацан зробив", та коли закінчується специфічний еліксир, його кредо трансформується у пацан сказав – пацан забив".

Також у випуску: Після внесеної застави життя у Романа Насірова почало покращуватися – він навіть повернувся на роботу. Стало відомо, скільком росіянам не дозволили перетнути український кордон. Ідеолог "русской вєсни" назвав Україну агресором.

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