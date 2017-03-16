Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В "ДНР" вигадали "кордон"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.03 – конопля захоплює десятки гектарів української родючої землі. Так переконує колишній член партії Регіонів Володимир Олійник. "ДНР" вже майже – три роки. І терористи продовжують дивувати, тепер придумали собі і "державний кордон".

Також у випуску: Для кого запустили дешеві авіаперельоти. Яка велика держава відчуває втрату якісної робочої сили з України. Як уникнути скандалу з Росією на "Євробаченні".

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