Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову "піднасірило"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 06.03 – вся країна, затамувавши подих, дивиться на грандіозне шоу, яке розіграв Роман Насіров. Рінат Ахметов випав із рейтингу найбагатших людей світу і щодня втрачає 100 мільйонів доларів.

Також у випуску: Важке та злидарське життя українських суддів у цифрах. Порошенко вивів свою формулу, яким повинен бути ідеальний громадянин. Як закарпатці вирішують свої проблеми.

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