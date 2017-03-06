Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову "піднасірило"
Вєсті.UA 20:17, сьогодні 439 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 06.03 – вся країна, затамувавши подих, дивиться на грандіозне шоу, яке розіграв Роман Насіров. Рінат Ахметов випав із рейтингу найбагатших людей світу і щодня втрачає 100 мільйонів доларів.
Також у випуску:
Важке та злидарське життя українських суддів у цифрах.
Порошенко вивів свою формулу, яким повинен бути ідеальний громадянин.
Як закарпатці вирішують свої проблеми.
Джерело: 24 Канал
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