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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову "піднасірило"

Вєсті.UA 20:17, сьогодні 439 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 06.03 – вся країна, затамувавши подих, дивиться на грандіозне шоу, яке розіграв Роман Насіров. Рінат Ахметов випав із рейтингу найбагатших людей світу і щодня втрачає 100 мільйонів доларів.

Також у випуску:

Важке та злидарське життя українських суддів у цифрах.

Порошенко вивів свою формулу, яким повинен бути ідеальний громадянин.

Як закарпатці вирішують свої проблеми.

Теги: Затримання Насірова гроші Вєсті.UA Рінат Ахметов Петро Порошенко Судді
Джерело: 24 Канал
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