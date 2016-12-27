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Вєсті.UA. Повернення "Кулі-в-лоба". Нова сила Савченко

Вєсті.UA 20:42, сьогодні 137 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.12 – Арсеній Яценюк здійснює неймовірний камбек. Надія Савченко вирішила створити власну політичну силу.

Також у випуску:

Бойовики самоназваних "ЛНР" та "ДНР" під Новий рік раптом вирішили зробити подарунок.

Російські ЗМІ не припиняють обурюватись реакцією українців на падіння їхнього військового літака в Чорне море.

Як невдале прізвище шкодить кар'єрі музиканта в "ДНР".

Теги: Вєсті.UA ЗМІ Музика Надія Савченко Арсеній Яценюк
Джерело: 24 Канал
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