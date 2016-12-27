Вєсті.UA. Повернення "Кулі-в-лоба". Нова сила Савченко
Вєсті.UA 20:42, сьогодні 137 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.12 – Арсеній Яценюк здійснює неймовірний камбек. Надія Савченко вирішила створити власну політичну силу.
Також у випуску:
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Російські ЗМІ не припиняють обурюватись реакцією українців на падіння їхнього військового літака в Чорне море.
Як невдале прізвище шкодить кар'єрі музиканта в "ДНР".
Джерело: 24 Канал
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